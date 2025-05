Serie B oggi l'ultima giornata di campionato | tutti i verdetti in bilico tra playoff playout e retrocessione

Oggi si conclude la stagione di Serie B con l'ultima giornata di campionato, in cui si decidono tutti i verdetti. Playoff, playout e retrocessioni sono in gioco, rendendo ogni gara cruciale. Gli appassionati potranno seguire le dieci sfide in contemporanea, con inizio fissato per le 20:30. Una serata ricca di emozioni è dietro l'angolo!

oggi si disputa l`ultimagiornata di campionato in Serie B. Tutte le 10 gare si giocano in contemporanea con calcio d`inizio alle ore 20:30.. 🔗Leggi su Calciomercato.com

