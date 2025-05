Serie B LIVE | Salernitana avanti sul Cittadella vince anche il Brescia Juve Stabia-Samp 0-0

In questa emozionante giornata di Serie B, la Salernitana è in vantaggio sul Cittadella, mentre il Brescia ottiene una vittoria decisiva. Il recupero della 34esima giornata segna un momento cruciale, con Juve Stabia e Sampdoria che lottano per punti fondamentali. Le sorti della stagione si stanno delineando in un finale avvincente!

E` tempo di giudizi in Serie B, con l`ultima giornata (il recupero della 34esima giornata del campionato) che decide le sorti della stagione.. 🔗Leggi su Calciomercato.com

