Serie B LIVE | la Salernitana raddoppia sul Cittadella vincono Frosinone e Brescia Alla Sampdoria serve un goal per evitare la C

In attesa del verdetto finale, la Serie B si infiamma: la Salernitana raddoppia sul Cittadella, mentre Frosinone e Brescia conquistano punti preziosi. La Sampdoria lotta per evitare la retrocessione, necessitando di un gol fondamentale. L'ultima giornata, recupero della 34esima, segna un momento cruciale per le squadre in corsa. Chi viaggerà verso la salvezza?

E` tempo di giudizi in Serie B, con l`ultima giornata (il recupero della 34esima giornata del campionato) che decide le sorti della stagione.. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Serie B LIVE: la Salernitana raddoppia sul Cittadella, vincono anche Frosinone e Brescia. Juve Stabia-Sampdoria 0-0 - E` tempo di giudizi in Serie B, con l`ultima giornata (il recupero della 34esima giornata del campionato) che decide le sorti della ... 🔗msn.com

SERIE B LIVE | Segui l’ultima giornata in tempo reale a partire dalle 20 - Dieci partite in contemporanea stasera, 13 squadre si giocano il destino. Pure Mantova Cittadella e Salernitana in ansia. Il Cesena difende il posto nei playoff. E attenzione ai piazzamenti... Tutti ... 🔗padovasport.tv

Serie B, i risultati dell’ultima giornata in diretta: chi si salva e chi va ai playoff - La diretta dell'ultima giornata di Serie B: Sampdoria e Salernitana si sfidano a distanza per evitare i play-out, Cesena e Bari si giocano l'ultimo posto nei play-off. Sassuolo e Pisa già promosse in ... 🔗fanpage.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Serie A : Risultati della 26.ma giornata

Riprende a vincere il Milan che passa a Verona e difende il secondo posto. Nella lotta per non retrocedere, il Crotone infligge un duro ko al Torino.