Serie B LIVE | Juve Stabia-Samp 0-0 Brescia-Reggiana 0-0 Cittadella-Salernitana 0-0

Inizio di grande emozione in Serie B, con l’ultima giornata che si preannuncia decisiva. Juve Stabia e Samp, Brescia e Reggiana, Cittadella e Salernitana: tutte le squadre sono pronte a dare il massimo per definire il loro destino in questo accesa finale. I giudizi sono appesi a un filo, con tutto da giocare!

E` tempo di giudizi in Serie B, con l`ultima giornata (il recupero della 34esima giornata del campionato) che decide le sorti della stagione.. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Ne parlano su altre fonti

LIVE – Juve Stabia-Sampdoria, dalle 20.30 gli aggiornamenti. A breve le formazioni ufficiali - Aggiornamenti in diretta Juve Stabia-Sampdoria. Per il recupero della 34° giornata, La Juve Stabia ospita la Sampdoria per quella che ... 🔗restodelcalcio.com

Serie B LIVE: alle 20.30 tutti in campo, Cittadella-Salernitana decisiva, la Samp con la Juve Stabia per la salvezza - E` tempo di giudizi in Serie B, con l`ultima giornata (il recupero della 34esima giornata del campionato) che decide le sorti della ... 🔗msn.com

Juve Stabia-Sampdoria LIVE: formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match - Juve Stabia e Sampdoria si affrontano al Romeo Menti nel match di recupero della 34 giornata del campionato di Serie B. Segui con noi il live del match! Juve Stabia e Sampdoria si affrontano al Romeo ... 🔗sampnews24.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Serie A : Risultati della 26.ma giornata

Riprende a vincere il Milan che passa a Verona e difende il secondo posto. Nella lotta per non retrocedere, il Crotone infligge un duro ko al Torino.