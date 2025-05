Serie B il Brescia è salvo | battuta la Reggiana 2-1 Gol e highlights

Il Brescia si salva all'ultima giornata! Con un emozionante 2-1 contro la Reggiana, la squadra di Rolando Maran ha superato una stagione difficile, caratterizzata da infortuni e cambi in panchina. La vittoria, festeggiata davanti a un Rigamonti gremito, regala ai tifosi la gioia della permanenza in Serie B. Gol e highlights dell’incontro rivivono momenti di pura emozione.

Il Brescia ce l’ha fatta. Dopo una stagione vissuta sul filo, segnata da infortuni, cambi in panchina e tante battaglie, la squadra di Rolando Maran conquista la salvezza all’ultima giornata grazie al sofferto ma meritato 2-1 contro la Reggiana. La partita Davanti a un Rigamonti gremito da. 🔗Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Serie B, il Brescia è salvo: battuta la Reggiana 2-1. Gol e highlights

