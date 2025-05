Serie B esito clamoroso! La Sampdoria retrocede dopo il pareggio contro la Juve Stabia e lascia la categoria

La Serie B sorprende tutti con un esito clamoroso: la Sampdoria retrocede dopo il deludente pareggio contro la Juve Stabia. Un risultato che segna la fine di un'era per i blucerchiati, costretti a lasciare la categoria. Con la conclusione del campionato cadetto, gli occhi sono ora puntati sui destini delle squadre coinvolte nella lotta per la salvezza.

Si è conclusa ufficialmente la Serie B e sono diventati dunque ufficiali tutti gli esiti definitivi del campionato cadetto, in particolar modo quelli sulla zona retrocessione tutt'altro che decisi all'inizio di questo turno. A scaturire maggior sorpresa

