Serie B dramma per la Sampdoria! Retrocessi in Serie C per la prima volta

La Sampdoria vive un dramma sportivo, retrocedendo in Serie C per la prima volta nella sua storia. Un'annata difficile si conclude con il pareggio contro la Juve Stabia, segnando l'addio alla Serie B. Un capitolo importante si chiude, lasciando un segno profondo nel cuore dei tifosi blucerchiati.

La Sampdoria è retrocessa in Serie C. Dopo un’annata complicata, il club ligure saluta anche la Serie B: il pareggio contro la Juve Stabia è decisivo per l’addio al campionato di B. RetrocessiONE – Si è chiuso un capitolo di storia con la Retrocessione diretta della Sampdoria in Serie C. Il club ligure, dopo due anni di Serie B è retrocessa ancora una volta nel terzo campionato professionistico italiano per la primavolta nella sua storia. Tutto questo è successo all’ultima giornata del campionato di Serie B, a causa del pareggio fuori casa 0-0 contro la Juve Stabia e delle vittorie di Salernitana e Frosinone.ERRORI – Per la Sampdoria è la seconda Retrocessione in tre stagioni per la Sampdoria, che nel 2023 passò in Serie B dopo undici stagioni di fila in Serie A. Nel decennio in Serie A, la Sampdoria è stata sempre una squadra dura da battere e che ha portato prestigio al calcio italiano, dando anche giovani talenti che sono poi esplosi in A. 🔗Leggi su Inter-news.it