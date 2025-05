Serie B | clamoroso la Sampdoria retrocede in Serie C giù anche il Cittadella Vince il Brescia e si salva Salernitana e Frosinone ai playout

Nell'ultima giornata della Serie B, un epilogo inaspettato scuote il campionato: la Sampdoria retrocede in Serie C, insieme al Cittadella. Il Brescia ottiene un insperato successo e si salva, mentre Salernitana e Frosinone si sfideranno nei playout. È tempo di bilanci e analisi dopo una stagione intensa e ricca di colpi di scena.

E` tempo di giudizi in Serie B, con l`ultima giornata (il recupero della 34esima giornata del campionato) che decide le sorti della stagione.. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Serie B, cosa serve alla Sampdoria per non retrocedere ed evitare i playout: le combinazioni - E` la sera dei verdetti in Serie B. Tra le squadre che rischiano di non giocare in B nella prossima stagione, c`è incredibilmente anche la Sampdoria, che affronta. 🔗calciomercato.com

Incubo Sampdoria, ufficiale la clamorosa retrocessione in Serie C del club blucerchiato - Incubo Sampdoria, ora è ufficiale: i blucerchiati retrocedono in Serie C per la prima volta nella loro storia Non basta alla Sampdoria il pareggio per 0-0 contro la Juve Stabia. In virtù dei risultati ... 🔗sampnews24.com

Serie B, ultimi 90' thrilling: la salvezza della Sampdoria appesa a un filo - I blucerchiati devono battere a Castellammare la Juve Stabia e sperare che Frosinone e Brescia non vincano. Altrimenti nella migliore delle ipotesi sarà ... 🔗msn.com

