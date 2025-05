Serie B clamorosa retrocessione | prima volta in 78 anni

L'ultima giornata di Serie B ha riservato colpi di scena straordinari, con una retrocessione clamorosa che segna la prima volta in 78 anni. Mentre si definivano playoff e playout, le dieci gare si sono giocate in un'atmosfera carica di tensione, con squadre pronte a dare tutto per la salvezza e un posto nella lotteria finale.

Si è giocata l’ultima giornata del campionato degli italiani, ecco tutti i verdetti in attesa di playoff e playout. Alle 20.30 sono andate in scena tutte le dieci gare dell’ultima giornata di Serie B. In ballo c’era l’ultimo posto disponibile per i playoff e la permanenza nella serie cadetta. Qualcuno ce l’ha fatta, qualcuno invece dovrà riprovarci l’anno prossimo. Qualcun altro, invece, sarà costretto a ripartire dalla Serie C. Le due squadre già promosse in Serie A sono Sassuolo e Pisa. Insieme a loro ci sarà posto per una terza squadra, quella che avrà la meglio nei playoff. Dando uno sguardo alla classifica, ecco quali saranno gli accoppiamenti: Juve Stabia-Palermo da una parte, Catanzaro-Cesena dall’altra. Ad attendere le vincenti in semifinale ci saranno Spezia e Cremonese. Per quanto riguarda la retrocessione, invece, il verdetto è clamoroso. 🔗Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Serie B, clamorosa retrocessione: prima volta in 78 anni

Serie B, esito clamoroso! La Sampdoria retrocede dopo il pareggio contro la Juve Stabia e lascia la categoria

Secondo calcionews24.com: Serie B, esito clamoroso! La Sampdoria retrocede dopo il pareggio contro la Juve Stabia e lascia la categoria Si è conclusa ufficialmente la Serie B e sono diventati dunque ufficiali tutti gli esiti d ...

