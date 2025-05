Serie B Cittadella-Salernitana | le probabili formazioni le ultime news del dentro-fuori conclusivo

Il Cittadella affronta la Salernitana in un match decisivo per la sua permanenza in Serie B. Nel recupero della 34ª giornata, i granata devono conquistare punti per evitare la retrocessione. Ultime news, probabili formazioni e un'atmosfera carica di tensione: si decide tutto in 90 minuti, con tre possibili esiti in gioco.

dentro o fuoriCittadella. I granata si giocano la vita sportiva negli ultimi 90' della stagione regolare contro la Salernitana, nel recupero della 34ªgiornata non disputata il lunedì di Pasquetta per la morte di Papa Francesco. Senza andata, ne ritorno. Con tre destinazioni possibili. 🔗Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Serie B, Cittadella-Salernitana: le probabili formazioni, le ultime news del "dentro-fuori" conclusivo

