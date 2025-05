Serie B ci si gioca tutto in 90 minuti | playoff playout e salvezza c’è tanto ancora in palio

La Serie B si avvia verso il suo epilogo, con gli ultimi novanta minuti che decideranno il destino di playoff e salvezza. In uno scenario di intensa competizione, dieci partite coinvolgeranno tredici squadre in una lotta appassionante. Il Cesena, nel mirino dei playoff, cerca di conquistare un posto tra le grandi, mentre il fondo classifica scotta.

Serie B, ultimi novanta minuti per decidere gli ultimi verdetti: in palio gli ultimi posti per i playoff e in fondo alla classifica è bagarre Ultimi 90 minuti di fuoco in Serie B: dieci partite, tredici squadre coinvolte, e ancoratanto da decidere. Mentre il Cesena può chiudere i conti playoff con un punto a . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Serie B, ci si gioca tutto in 90 minuti: playoff, playout e salvezza, c’è tanto ancora in palio

Approfondimenti da altre fonti

Brescia-Reggiana: Ultima Sfida per la Salvezza in Serie B al Rigamonti - Il Brescia si gioca tutto negli ultimi 90’, ma lo può fare, sostanzialmente, con la consapevolezza di poter essere artefice del proprio destino. In effetti, vincendo questa gara conclusiva con una Reg ... 🔗ilgiorno.it

Serie B, tutto in una notte: Brescia, Frosinone e Samp a rischio. Ultimo treno Bari - Dieci partite in contemporanea stasera, 13 squadre si giocano il destino. Pure Mantova Cittadella e Salernitana in ansia. Il Cesena difende il posto nei playoff. E attenzione ai ... 🔗gazzetta.it

Tutto in una notte, il destino di Samp e Spezia - Blucerchiati in trasferta con la Juve Stabia per non retrocedere in serie C, aquilotti al Picco con il Cosenza per sigillare il terzo posto ... 🔗rainews.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

CALL OF DUTY SUPERA I 3 MILIARDI DI DOLLARI NEGLI ULTIMI 12 MESI

ACTIVISION INAUGURA COSÌ UN NUOVO MODELLO DI BUSINESSL'iconica serie di Activision Call of Duty ha stabilito nuovi record muovendosi verso un modello di business ad ecosistema condiviso.