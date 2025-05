Serie B che emozioni negli ultimi 90 minuti | i verdetti finali Sampdoria all' inferno e Salernitana al playout

Negli intensi ultimi 90 minuti di Serie B, le emozioni si sono sprecate. La Sampdoria retrocede, raggiungendo Cosenza e Cittadella, mentre la Salernitana si prepara ai playout. Intanto, il Cesena conquista il settimo posto, pronto a sfidare il Catanzaro nei quarti di finale dei playoff. Un finale di stagione davvero da brividi!

Che emozioninegliultimi 90 minuti di Serie B che regalano il settimo posto al Cesena che lancia la sfida la Catanzaro nei quarti di finale di playoff. Clamorosi alcuni verdetti come la retrocessione della Sampdoria che pareggia in casa della Juve Stabia e raggiunge Cosenza e Cittadella in terza. 🔗Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Serie B, che emozioni negli ultimi 90 minuti: i verdetti finali. Sampdoria all'inferno e Salernitana al playout

