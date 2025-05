Serie A ufficiali gli orari della 37 giornata | c’è un solo anticipo la scelta sulla contemporaneità!

La Lega Serie A ha ufficializzato gli orari per la 37esima giornata del campionato 2024-2025. Con un solo anticipo, rappresentato da Genoa-Atalanta sabato 17 maggio alle 20:45, le altre partite si disputeranno in contemporanea. Scopriamo insieme i dettagli delle sfide in programma e le relative tempistiche.

Tutto sugli orari scelti dalla Lega Serie A per le partite della 37esima giornata del campionato 2024-2025. I dettagli in merito La Lega ha reso note le date e gli orari per la quarta giornatadella Serie A 2024-2025. Tranne Genoa-Atalanta, in programma sabato 17 maggio alle 20:45, le gare saranno tutte in contemporanea. Il 37esimo turno . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Serie A, ufficiali gli orari della 37° giornata: c’è un solo anticipo, la scelta sulla contemporaneità!

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Serie A, ufficiali gli gli orari della 37° giornata: c’è un solo anticipo, la scelta sulla contemporaneità! - Tutto sugli orari scelti dalla Lega Serie A per le partite della 37esima giornata del campionato 2024-2025. I dettagli in merito La Lega ha reso note le date e gli orari per la quarta giornata della ... 🔗calcionews24.com

Serie A, gli orari della 37ª giornata di campionato: ci saranno nove partite in contemporanea - Gli orari ufficiali della 37ª giornata di campionato: Inter e Napoli in contemporanea, soltanto Genoa-Atalanta si giocherà di sabato ... 🔗fanpage.it

Gli orari della 37° giornata: nove gare in contemporanea, il Monza... - Sono stati comunicata dalla Lega Serie A gli orari ufficiali per la 37°giornata di campionato. Sabato 17 alle 20:45 giocheranno Genoa ed Atalanta. Tutte le altre, invece, giocheranno il giorno dopo, d ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Dove vedere tutte le partite in tv Serie A 26ª giornata: ecco gli orari Sky e Dazn

La 26ª giornata del campionato di Serie A si preannuncia ricca di appuntamenti cruciali per la classifica, con partite chiave trasmesse su Sky e DAZN.