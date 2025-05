Serie A penultima giornata | Fiorentina ed Empoli domenica 18 maggio alle 20 45

Firenze, 13 maggio 2025 – Domenica 18 maggio alle 20.45, Fiorentina e Empoli si sfideranno nella penultima giornata di Serie A, in una gara cruciale per entrambi. La Viola lotta per un posto in Europa, mentre gli Azzurri cercano disperatamente la salvezza. Un match avvincente da seguire, in un clima di grande attesa e tensione.

Firenze, 13 maggio 2025 – domenica 18 alle 20.45: Fiorentina ed Empoli vanno a caccia dei loro obiettivi (Europa difficilissima per i viola, salvezza complicata, ma ancora possibile per gli azzurri) nel calderone delle nove partite in contemporanea. della penultimagiornata.I viola, reduci dal disastro a Venezia, ospitano il Bologna e devono vincere tutte e due le gare (l’ultima è a Udine) sperando in improbabili combinazioni.L’Empoli, dopo il prezioso successo sul Parma, va a Monza, contro i brianzoli già retrocessi, ed è a un punto dalla salvezza. Nell’ultimo turno ospiterà il Verona, relativamente tranquillo. Dunque, la 37esima giornata di Serie A si giocherà in contemporanea domenica 18 maggioalle 20.45 con l'eccezione di Genoa-Atalanta, anticipata a sabato 17 maggioalle 20.45. Come fa sapere la Lega Serie A attraverso una nota, è stata "rilevata la specifica esigenza che nelle ultime due giornate del Campionato di Serie A Enilive 20242025 venga rispettata la contemporaneità delle gare tra squadre con il medesimo interesse di classifica". 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie A, penultima giornata: Fiorentina ed Empoli domenica 18 maggio alle 20.45

