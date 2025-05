Serie A penultima giornata | 9 gare in contemporanea domenica sera con Inter-Lazio e Parma-Napoli

Domenica sera si svolgerà la penultima giornata di Serie A, con nove partite in contemporanea, tra cui spiccano Inter-Lazio e Parma-Napoli. La Lega Serie A ha ufficializzato il programma della 37esima giornata, mentre il Genoa, già salvo, affronterà la sua sfida in anticipo, dando il via a emozioni e verdetti decisivi.

La Lega Serie A comunica il programma della 37esima e penultimagiornata di campionato. Fatta eccezione per l`anticipo tra Genoa (già salvo). 🔗Leggi su Calciomercato.com

