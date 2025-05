Serie A penultima giornata | 9 gare in contemporanea domenica sera con Inter-Lazio e Parma-Napoli | Primapagina

La penultima giornata di Serie A si preannuncia emozionante, con 9 partite in contemporanea domenica sera. In primo piano, gli attesi scontri Inter-Lazio e Parma-Napoli, che potrebbero decisivere le sorti del campionato. Rimanete sintonizzati su Calciomercato.com per tutte le novità e gli aggiornamenti in tempo reale.

La Lega Serie A comunica il programma della 37esima e penultima giornata di campionato. Fatta eccezione per l'anticipo tra Genoa (già salvo) e Atalanta (già qualificata in Champions League), tutte le altre 9 gare si giocano domenica sera per garantire la contemporaneità tra le squadre coinvolte nella lotta per lo Scudetto (Napoli e Inter), per il quarto posto utile alla qualificazione in Champions League (Juventus, Lazio, Roma, Bologna, Milan e Fiorentina) e per la salvezza: Cagliari, Verona, Parma, Venezia, Lecce ed Empoli (il Monza ultimo in classifica è già condannato alla retrocessione in Serie B).

