Serie A Parma-Napoli | dove vederla in tv

Parma-Napoli, incontro cruciale della 37a giornata di Serie A, si disputerà domenica 18 maggio alle 20.45. Con il Napoli in testa alla classifica e un solo punto di vantaggio sull’Inter, la vittoria è fondamentale. Scopri dove seguire la partita in diretta TV per non perdere neppure un istante dell'azione.

Parma-Napoli, partita valida per la 37a giornata di Serie A, si gioca domenica 18 maggio alle ore 20.45. La squadra di Antonio Conte è obbligata a vincere per mantenere il comando della classifica e il vantaggio sull’Inter, seconda (a quota 77) a un solo punto di distanza dagli azzurri (78).????????? ?? ?? ?????? ?? ?????? ? 20:45 Genoa – Atalanta ???????? ?? ??????? 20:45 Cagliari – Venezia? 20:45 Fiorentina – Bologna? 20:45 Inter – Lazio? 20:45 Juve – Udinese? 20:45 Lecce – Torino? 20:45 .— Lega Serie A (@SerieA) May 13, 2025Nove match in contemporaneaNella penultima giornata di campionato, nove match si disputeranno in contemporanea ad eccezione di Genoa-Atalanta in programma sabato sera. Alla base della decisione della Lega c’è il fatto che diverse squadre, a due giornate dalla fine, si contendono lo stesso obiettivo. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Serie A, Parma-Napoli: dove vederla in tv

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Empoli-Parma come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni e orario - Dove Vedere il match di Serie A tra Empoli-Parma in TV e Streaming. Diretta Sky o DAZN? Scopri Data e Orario, Probabili Formazioni, Arbitro e VAR. 🔗sport.virgilio.it

Napoli-Genoa, dove vedere la partita in tv: gli orari - La partita Napoli-Genoa della 36^ giornata di Serie A si gioca domenica 11 maggio alle ore 20.45 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. 🔗sport.sky.it

Serie A 2024-25, dove vedere tutte le partite del campionato in diretta tv: Dazn o Sky. Prezzi e modalità - Dove vedere le partite del campionato di Serie A 2024-25 in diretta tv e streaming Le partite del campionato di calcio di Serie A 2024-25 sono tutte in esclusiva su Dazn, che predispone diversi ... 🔗sport.virgilio.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Risultati Serie A : vincono Roma e Napoli

Buono il secondo esordio di Mourinho in Serie A. La Roma (esordio di Abraham dal 1') supera 3-1 la Fiorentina col gol di Mkhitaryan (26', assist di Abraham) e la doppietta di Veretout (64',altro as- sist di Abraham, e 79', imbucata di Shomurodov).