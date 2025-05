Serie A | Palfinger sconfitta da San Marino Poviglio cade contro Crocetta Parma

La Palfinger, reduce da due sfide di Serie A contro San Marino, non trova fortuna. La squadra reggiana, ridotta nel roster, subisce una pesante sconfitta per 5-0 nel primo incontro. Nonostante un'ottima prestazione del lanciatore Madan, che ha tenuto testa agli avversari, il rendimento offensivo del team non è riuscito a fare la differenza.

Le due gare di Serie A con San Marino non regalano gioie ad una Palfinger rimaneggiata. La formazione cittadina cede 5-0 nel primo match nonostante una buona prova sul monte di lancio di Madan, che in sei inning ha concesso solo due punti su 5 valide e ottenendo nove strike out; l’attacco reggiano, tuttavia, non è riuscito a produrre punti e San Marino ne ha approfittato portando a casa la vittoria.Nella seconda sfida, invece, il punteggio è stato di 16-7: Reggio è partita forte, portandosi avanti 2-1, ma nella terza ripresa sono arrivati otto punti subiti che hanno condizionato la serata.L’altro match. Duplice stop di misura per la Platform-Tmc Poviglio, che ha iniziato il proprio campionato della massima Serie con la trasferta di San Pancrazio contro la temibile CrocettaParma. In gara-1 sono i ducali, favoriti per conquistare una delle due posizioni che valgono i playoff, ad imporsi 2-0, sfruttando al meglio uno scivolone dell’esterno destro Giovanardi per trasformare una valida in un triplo, sul quale costruire il successo. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Serie A: Palfinger sconfitta da San Marino, Poviglio cade contro Crocetta Parma

