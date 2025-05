Serie A oggi nuovo calendario | attesi gli orari della 37ª giornata

Oggi la Lega Serie A svelerà il calendario con gli orari della 37ª giornata, cruciale per il finale di campionato. Tra le sfide attese, spicca Inter-Lazio, in programma per domenica. Resta da scoprire l'orario, in un contesto dove le novità organizzative promettono un'intensa conclusione di stagione.

oggi la Lega Serie A renderà noto il calendario con gli oraridella trentasettesima e penultima giornata di campionato. Si sa già che Inter-Lazio si giocherà domenica, da capire quando.LA PROGRAMMAZIONE – Come definito nella circolare numero 3 del 3 luglio 2024, da questa stagione anche il penultimo turno di Serie A si gioca in contemporanea. Con un’eccezione: le gare della trentasettesima giornata di campionato possono essere distribuite in più blocchi rispettando la contemporaneità delle gare tra squadre con lo stesso interesse di classifica. Considerati i tanti incroci fra lotta per il titolo, per le coppe europee e per la salvezza, solo una partita sarà anticipata: Genoa-Atalanta. La qualificazione di ieri dei bergamaschi alla Champions League la rende ininfluente, si giocherà sabato alle 20. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Serie A, oggi nuovo calendario: attesi gli orari della 37ª giornata

