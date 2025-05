Serie A oggi gli orari per le ultime giornate | e in caso di spareggio Napoli Inter spunta una data

Oggi la Lega Serie A rivelerà gli orari delle ultime giornate, con una possibile simultaneità delle partite per il gran finale. In caso di spareggio per il titolo tra Napoli e Inter, è emersa una data cruciale. Scopri tutti i dettagli sulle sfide decisive che definiranno il campione di questa stagione.

Serie A, oggi l’annuncio degli orari delle ultimegiornate di campionato: si va verso tutte le partite alla stessa ora; e in caso di spareggio Scudetto La Lega Serie A annuncerà oggi gli orari della 37ª giornata, con una soluzione molto probabile: nove partite in contemporanea domenica alle 20.45, per garantire equità nelle sfide decisive . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Serie A, oggi gli orari per le ultime giornate: e in caso di spareggio Napoli Inter spunta una data

