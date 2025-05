Serie A | nove partite si giocheranno in contemporanea domenica alle 20 45

Domenica 18 maggio, la trentasettesima giornata di Serie A offrirà un emozionante spettacolo calcistico con nove partite in contemporanea alle 20.45. Mentre Genoa-Atalanta si disputerà sabato, questo turno sarà cruciale per la lotta scudetto, la qualificazione Champions e la salvezza. Si preannunciano intense sfide e colpi di scena in un finale di stagione incandescente.

Adesso è ufficiale: la trentasettesima giornata, in programma domenica 18 maggio, vedrà nove partite iniziare in contemporanea alle 20.45. Mentre Genoa-Atalanta si giocherà sabato sera. Sarà un turno importante per la lotta scudetto, per la qualificazione alla Champions e per la salvezza. E c'è una gara, Parma-Napoli, che fa incrociare i destini delle formazioni in lotta per il tricolore e quelle.

