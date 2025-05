Serie A grande ammucchiata alla 37esima giornata | 9 partite su 10 alla stessa ora Inter e Napoli giocheranno anche giovedì

La 37esima giornata di Serie A si preannuncia come un grande evento: ben 9 partite su 10 si svolgeranno alla stessa ora, domenica 18 maggio alle 20:45. L'Inter e il Napoli, invece, scenderanno in campo giovedì. Un finale di campionato emozionante e ricco di suspense che promette colpi di scena.

La notizia era nell’aria, ma ora è arrivata l’ufficialità. Tutte le partite della 37esimagiornata di Serie A si giocheranno domenica 18 maggio alle ore 20:45. L’unica eccezione sarà Genoa-Atalanta, in programma sabato 17 maggio alle ore 20:45. Per la prima volta, ben 9 partite della penultima giornata di campionato si disputeranno in contemporanea nella fascia serale. Questo perché la Lega deve far rispettare il regolamento e quindi garantire la contemporaneità, da quest’anno prevista negli ultimi due turni, per le squadre in lotta per lo stesso obiettivo. Ma non è tutto. Se il Napoli non dovesse matematicamente vincere il campionato nella prossima giornata, il 38esimo e ultimo turno verrebbe anticipato a giovedì 22 maggio. Così facendo, eventualmente lo spareggio Scudetto si giocherebbe la domenica dopo, ossia il 25 maggio. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Serie A, grande ammucchiata alla 37esima giornata: 9 partite su 10 alla stessa ora. Inter e Napoli giocheranno anche giovedì

