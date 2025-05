Serie A | esonero ad una giornata dalla fine c’è Sarri

A sole 24 ore dalla conclusione del campionato, il futuro di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio si fa incerto. La dirigenza sta valutando un clamoroso esonero, qualora le ultime partite non dovessero regalare i risultati sperati. Un colpo di scena che potrebbe riscrivere le sorti della squadra e del mister.

A una giornatadallafine del campionato la dirigenza potrebbe prendere una decisione tanto inaspettata quanto clamorosa.Stando alle ultime notizie, infatti, se le cose non dovessero andare per il verso giusto la prossima settimana, durante le prossima settimana potrebbe addirittura arrivare l’esonero dell’allenatore, o almeno questo è quello che ha lasciato intendere il direttore sportivo in conferenza stampa. Vincere per rialzare la testa e dare un senso ad una finale di stagione che rischia di essere catastrofico, ma la sensazione è che neanche i tre punti potrebbero alla fine bastare, con la società che potrebbe presto avviare i contatti con Maurizio Sarri per offrirgli la panchina in vista della prossima stagione.Scelto Maurizio Sarri per la prossima stagione (LaPresse) – calciomercato. 🔗Leggi su Calciomercato.it