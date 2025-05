Serie A enigma 38ª giornata | due slot in ballo! E domenica tutti in campo tranne due – CdS

La 38ª giornata di Serie A si avvicina e con essa l'emozione di un finale aperto. Due slot cruciali rimangono in gioco, con la maggior parte delle squadre in campo domenica. La Lega è al lavoro per definire il calendario, mentre gli appassionati attendono con trepidazione gli orari della penultima giornata. La lotta scudetto e la corsa salvezza sono più vive che mai.

Ore di riflessioni per la Lega Serie A che avrà il compito di calendarizzare la 38ª e ultima giornata. Intanto, oggi usciranno gli orari della penultima. Si dovrebbe giocare nove partite su dieci domenica.ATTESA – Tutto aperto, tutto in ballo, sia per quanto riguarda la lotta scudetto, che la corsa Champions League e quella per rimanere in categoria. La Lega Serie A oggi ufficializzerà gli orari della penultima giornata, la 37ª, e poi lunedì prossimo farà uscire le date della 38ª e ultima giornata. Appunto lunedì prossimo e non prima, perché bisognerà aspettare cosa succederà nel prossimo attesissimo weekend di campionato. In attesa degli orari definitivi di oggi, il Corriere dello Sport è praticamente certo che tutte le partite si giocheranno domenica sera alle 20.45, eccetto Genoa-Atalanta.