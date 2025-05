Serie A annunciata la programmazione del 37 turno | Roma-Milan domenica alle 20 45

La Serie A si avvicina al suo epilogo, con il 37° turno in programma. Domenica alle 20:45, Roma e Milan si sfideranno in un match cruciale. Dopo un'incredibile striscia di 19 risultati utili, la Roma ha subito una battuta d'arresto contro l'Atalanta, perdendo la propria imbattibilità e scatenando polemiche legate a decisioni arbitrali controverse.

Mancano solamente due giornate al gong finale della Serie A, con la Roma che dopo una Serie di 19 risultati utili consecutivi ha perso la propria imbattibilità contro l’Atalanta, venendo sconfitta per 2-1 al Gewiss Stadium. Un ko che, oltre per le polemiche riguardo il rigore non assegnato per il contatto Pasalic-Koné, lascia l’amaro in bocca per non essere riusciti ad agguantare il quarto posto visti i risultati favorevoli delle contendenti.A 180 minuti dalla conclusione del campionato, la corsa della Roma per un posto in Champions League si è ulteriormente complicata, con un punto da recuperare a Juventus e Lazio. La matematica rende ovviamente ancora tutto possibile, ma per mantenere viva la fiammella della speranza servirà immediatamente rialzare la testa nel prossimo match, quello del 37° turno, che vedrà i giallorossi affrontare il Milan tra le mura amiche. 🔗Leggi su Sololaroma.it