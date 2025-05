Serie A 37ª giornata scelta rigida della Lega per Inter Napoli e non solo!

La 37ª giornata di Serie A si prepara a regalare emozioni intense, con la Lega che ha deciso di far disputare in contemporanea ben nove partite. Questa scelta strategica coinvolge in particolare Inter e Napoli, promettendo un weekend ricco di adrenalina e sorprese per tutti gli appassionati di calcio. L'attesa è palpabile!

La 37ª giornata di Serie A è pronta ad offrire un grande spettacolo. La decisione da parte dellaLega di far disputare in contemporanea nove partite fa scaturire un’altra scelta, Legata a Inter, Napoli e non solo.ESIGENZA – Si prevede una 37ª giornata di Serie A particolarmente scoppiettante: nove partite verranno disputate tutte in contemporanea domenica 18 maggio alle ore 20.45. solo una, Genoa-Atalanta, è prevista come anticipo per sabato 17 maggio. Il motivo è semplice: l’esigenza di giocare in contemporanea per non condizionare alcun risultato, visto le corse aperte su tutti i fronti. E proprio questa necessità genera un’altra decisione da parte dellaSerie A, che esige il massimo rigore da alcune squadre come Inter e Napoli, intente a giocarsi il tutto e per tutto per lo scudetto. Attraverso un comunicato, infatti, la Lega specifica che per alcune gare verrà ridotto il termine di tolleranza. 🔗Leggi su Inter-news.it