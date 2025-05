Serie A 37ª giornata quasi tutta in contemporanea! Data e ora di Inter-Lazio – Sky

La 37ª giornata di Serie A si avvicina, pronta a regalare emozioni in un clima di grande equilibrio. Domenica 18 maggio, ben nove partite si disputeranno in contemporanea, tra cui il fervido scontro Inter-Lazio. Una giornata che promette di essere intensa, con ogni match cruciale per la corsa a obiettivi ben definiti.

Sarà una penultima giornata di Serie A all’insegna dell’equilibrio e della contemporaneità. La Lega Serie A ha deciso, in attesa dell’ufficialità attesa nelle prossime ore, che ben nove partite della 37ª giornata si disputeranno in contemporanea domenica 18 maggio compresa Inter-Lazio. Un’unica eccezione: Genoa-Atalanta, anticipata al sabato, in quanto priva di significato in ottica classifica.SCELTA quasi UFFICIALE – Una scelta forte e chiara: evitare che i risultati di alcune squadre influenzino l’approccio o l’atteggiamento di altre impegnate nella stessa lotta. Obiettivo? Garantire la massima regolarità sportiva in un campionato che ha ancora tanto da dire. Dalla corsa scudetto alla salvezza, passando per i piazzamenti europei, sono ancora molti i verdetti in bilico. Tra le partite più attese spicca Inter-Lazio, scontro diretto tra due formazioni con ambizioni opposte ma ugualmente alte. 🔗Leggi su Inter-news.it