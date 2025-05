Serie A 2024-2025 | partite prossimo turno in contemporanea orari e classifica

La tensione sale in Serie A con il 37esimo turno della stagione 2024-2025, in programma domenica 18 maggio alle 20.45. Nove partite si disputano in contemporanea, cruciali per la classifica, mentre il match Genoa-Atalanta avrà luogo il giorno precedente. Scopriamo gli orari delle partite e le posizioni aggiornate nella classifica.

Nove partite del prossimoturno di Serie A, il 37esimo e penultimo della stagione 2024-2025, si giocheranno in contemporanea domenica 18 maggio alle ore 20.45 per esigenze di classifica, visti i verdetti ancora da emettere in campionato. Solo Genoa-Atalanta si giocherà sabato 17 maggio alle ore 20.45. Sarà possibile in vedere in diretta tv tutte le partite su Dazn. Fiorentina-Bologna, Inter-Lazio e Lecce-Torino saranno trasmesse anche su Sky e in streaming su NOW.Il programma della penultima giornataLa Lega Serie A ha ufficializzato gli orari della penultima giornata di campionato all’indomani della conclusione del 36° turno. Al fine di rispettare, come previsto nelle ultime due giornate, la contemporaneità delle gare tra squadre in lotta per lo stesso obiettivo, dallo scudetto, alla salvezza passando per la lotta per la qualificazione alle coppe europee, nove partite verranno disputate domenica alle 20. 🔗Leggi su Lapresse.it