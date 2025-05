Serie A 2024 2025 37ª giornata tutta in prima serata Ecco il calendario con le dirette tv Sky e DAZN

La Lega Serie A ha svelato il calendario della 37ª giornata del campionato 2024-2025, con tutte le partite in prima serata. Il grande finale si avvicina, con tutte le sfide, tranne Genoa-Atalanta, in programma domenica 18 maggio alle 20.45. Scopri gli orari e le dirette TV di Sky e DAZN per non perderti nulla!

La Lega Serie A ha comunicato date e orari della 37^ giornata, penultimo turno di campionato. Tutte le partite, ad eccezione di Genoa-Atalanta (in programma sabato 17 Maggio alle 20.45) si giocheranno in contemporanea domenica 18 maggio alle 20.45. Le partite Juventus?Udinese, Monza?Empoli, Cagliari?Venezia, Hellas Verona?Como, Parma?Napoli e Roma?Milan . 🔗Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Serie A 2024/2025, 37ª giornata tutta in prima serata. Ecco il calendario con le dirette tv Sky e DAZN

