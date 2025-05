Sergio Mattarella | Università motore di crescita economica e dialogo costruttivo

Sergio Mattarella sottolinea l’importanza delle università come motore di crescita economica e di dialogo costruttivo. Questi luoghi di sapere non solo promuovono la conoscenza, ma favoriscono anche valori essenziali come il senso del bene comune e l’innovazione, contribuendo alla costruzione di un capitale sociale produttivo indispensabile per il progresso della società.

Le Università stimolano alla "conoscenza e al confronto. Sono convinto che ne discendano dialogocostruttivo, senso del bene comune, etica deontologica, così come disposizione a innovare e a contribuire all'accumulazione di capitale sociale produttivo. Sono questi dei presupposti indispensabili alla crescitaeconomica in Stati di diritto avanzati, come lo sono i nostri. Sono anche manifestazioni di quei valori fondamentali da noi condivisi e che hanno forgiato l'identità europea e non ammettono compromessi morali". Lo ha detto il presidente della Repubblica, SergioMattarella, parlando all'Università di Coimbra. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sergio Mattarella: Università motore di crescita economica e dialogo costruttivo

Maria Cristina Messa (Monza, 8 ottobre 1961) è una dottoressa e studiosa italiana. È Ministro dell'Università e della Ricerca e Professore Ordinario di Diagnostica per Immagini e Radioterapia presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca.