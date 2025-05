Sergio Mattarella | il legame tra Italia e Portogallo nella lotta per la democrazia

Sergio Mattarella sottolinea l'importanza del legame tra Italia e Portogallo nella lotta per la democrazia. Entrambi i paesi hanno condiviso battaglie storiche per promuovere ideali fondamentali come libertà, diritti dei cittadini e pluralismo politico, rifiutando i regimi oppressivi. Questi valori comuni rafforzano il nostro impegno verso una società più giusta e inclusiva.

"Se prendo ad esempio la nostra storia, essa è stata per certi aspetti segnata da tappe di un tragitto affine. Abbiamo affrontato battaglie simili affinché prevalessero nelle nostre società gli ideali di democrazia, libertà, rispetto dei diritti dei cittadini e pluralismo politico, ripudiando regimi autoritari e oscurantisti. Ho sempre trovato particolarmente evocativo che le rispettive ricorrenze del 25 aprile accomunino il popolo portoghese e quello Italiano, celebrandone il percorso democratico sostenuto dal coraggio delle rispettive genti". Lo ha detto il presidente della Repubblica, SergioMattarella, parlando all'università di Coimbra. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sergio Mattarella: il legame tra Italia e Portogallo nella lotta per la democrazia

