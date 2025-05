Sequestrata la discoteca senza licenze in un laboratorio di Rozzano

Un intervento congiunto di polizia e carabinieri ha portato al sequestro di una discoteca clandestina a Rozzano, mascherata da laboratorio. Il locale, sprovvisto di licenze per somministrazione di alimenti e bevande, presentava anche cibi in cattivo stato di conservazione, destando preoccupazione per la salute pubblica. Seguiranno approfondimenti sulle responsabilità legali del gestore.

Il locale era accatastato come laboratorio, ma di fatto era utilizzato come una discoteca. Non solo. Non c'era alcuna licenza per la somministrazione di alimenti e bevante e diversi cibi sono stati trovati in cattivo stato di conservazione. La polizia, in coordinamento con i carabnieri di Rozzano.

