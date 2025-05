sequestrata falegnameria abusiva a pianura

In un'operazione della Polizia Locale, è stata scoperta una falegnameria abusiva su un'area di 4.000 metri quadrati a Pianura. Grazie all'intervento congiunto di diverse unità, è stata smascherata un'attività illecita che solleva preoccupazioni ambientali e di sicurezza. I dettagli dell'operazione rivelano l'importanza del controllo del territorio.

Tempo di lettura: < 1 minutoUn’attività di falegnameriaabusiva, insistente su un’area di circa 4.000 metri quadrati nel territorio di Pianura, è stata individuata dagli agenti della Polizia Locale, Unità Operative Soccavo e I.A.E.S (Polizia Giudiziaria e Ambientale), con il personale dell’Arma dei Carabinieri, dell’Asl Napoli 1 e dell’ENEL. Nel corso delle verifiche sono state accertate violazioni della normativa ambientale per la miscelazione e il deposito incontrollato dei rifiuti delle lavorazioni; violazioni della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per la presenza di lavoratori senza contratto; è emerso, inoltre, che la falegnameria era allacciata abusivamente alla rete elettrica. Il titolare della ditta, oltre ad essere sanzionato per le violazioni amministrative, è stato tratto in arresto in flagranza di reato per il furto di energia elettrica e denunciato per violazione delle suddette normative. 🔗Leggi su Anteprima24.it