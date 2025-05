Sentenza Tar su piazza del Popolo il Comune | Venditori abusivi non potranno tornare a operare senza requisiti

In seguito alla recente sentenza del Tar, l'Amministrazione comunale di Reggio Calabria chiarisce che la decisione non consente il ritorno dei venditori abusivi in piazza del Popolo. Solo coloro che possiedono i requisiti legali potranno operare, segnando un decisivo passo verso la legalità e il decoro urbano.

"In merito alla recente Sentenza del Tar, l'Amministrazione comunale di Reggio Calabria intende precisare che il dispositivo non ripristina la condizione precedente di generalizzata illegalità che vigeva nella piazza. I Venditori abusivi che non sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

