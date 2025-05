Sensoriabile l' orto in tutti i sensi

In occasione delle giornate di Padova SensoriAbile, l'Orto botanico dell'Università di Padova presenta un viaggio multisensoriale e tattile, aperto a tutti. Questo storico orto, il più antico del mondo, invita i visitatori a esplorare la natura attraverso i sensi, trasformandosi in un autentico mediatore di esperienze uniche e coinvolgenti.

