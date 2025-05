Semifinale playoff | Adamant sfida Sangiorgese per la promozione in B Nazionale

L'attesa cresce per la semifinale playoff che vedrà l'Adamant sfidare la Sangiorgese nella corsa alla promozione in B Nazionale. Dopo aver superato il turno contro Oderzo, i biancazzurri tornano in palestra per prepararsi al meglio per questo cruciale incontro. Un'opportunità da non perdere per raggiungere il sogno della promozione!

Sale l’attesa per la serie di Semifinaleplayoff che vedrà l’Adamant affrontare la Sangiorgese dopo il passaggio del turno nei quarti di finale contro Oderzo. I biancazzurri hanno goduto di due giorni di riposo ed oggi pomeriggio torneranno ad allenarsi in palestra con l’obiettivo di preparare gara 1, in programma domenica alle 18 alla Bondi Arena. Ufficializzata anche la data di gara 2, che si giocherà mercoledì 21 maggio alle 20.30 al Pala Bertelli di San Giorgio su Legnano (Milano), mentre nel caso di un’eventuale gara 3 si tornerà a Ferrara, domenica 25 maggio alle 18. Ieri la società ha comunicato le modalità di acquisto dei biglietti per il primo atto della serie: prezzi invariati rispetto alle precedenti partite, oggi e domani dalle 17 alle 19 ai botteghini del palasport prelazione riservata agli abbonati. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Semifinale playoff: Adamant sfida Sangiorgese per la promozione in B Nazionale

