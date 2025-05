Sembrano uomini di Fabrice Tassel e Disertare di Mathias Énard | due romanzi disturbanti

"Sembrano uomini" di Fabrice Tassel e "Disertare" di Mathias Énard sono due romanzi che esplorano il lato disturbante della condizione umana. Mentre i protagonisti si confrontano con la complessità dei loro tormenti, la narrazione si fa intensa e coinvolgente, rivelando i contrasti tra paura e liberazione, tra fuga e confronto con la realtà.

"Thomas non era del tutto sorpreso. Era più che altro scioccato. Il cervello gli era come andato in blocco, e il cuore gli batteva all'impazzata, ma si sentiva pervaso da una forma di sollievo, come un fuggitivo che veda interrotta la sua lunga latitanza. Finalmente qualcuno dava un taglio ai suoi stupidi intrallazzi, visto che lui non ci riusciva".Sembranouomini, di FabriceTassel (traduzione di Francesca Bononi; Carbonio Editore), è un libro disturbante. Un'esplorazione psicologica del male nascosto dietro una facciata apparentemente normale. Forse è proprio questo che più turba: i protagonisti sono tutti noi. È lo specchio della società post-piccolo borghese, della famiglia modello che poi tanto modello non è.La storia è ambientata in Bretagna, dove si sono trasferiti, da Parigi, Thomas e Anna Sénéchal per iniziare una nuova vita.