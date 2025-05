Sellari ’tutor’ sulla Vespucci A bordo seguirà trenta giovani

Dopo un'avventura di 20 mesi circumnavigando il globo, la nave 'Amerigo Vespucci' riabbraccia le coste italiane. A bordo, Mauro Sellari, grossetano e socio dell'ANMI, avrà il compito di guidare trenta giovani nella scoperta dell'arte marinaresca, arricchendo questa esperienza unica con la sua passione e competenza.

Dopo 20 mesi di navigazione intorno al mondo, la nave ’Amerigo Vespucci’ torna in vista delle coste italiane con a bordo un grossetano: Mauro Sellari, socio del locale gruppo Anmi, (Associazione nazionale marinai d’Italia), salirà sul veliero più bello del mondo, in qualità di referente di bordo, con il compito di guidare trenta ragazzi e ragazze, tra i 16 e i 23 anni, che hanno fatto richiesta per provare l’esperienza della vita di mare.Sellari si imbarcherà il 22 maggio, per rimanere a bordo nella tratta che toccherà i porti di Cagliari, Gaeta, Civitavecchia e Livorno."Un grande onore e una grande emozione – commenta Sellari – essere imbarcato sulla ‘nave più bella del mondo’. E sarà anche un’esperienza unica, un onere e un onore, guidare e istruire i ragazzi e le ragazze a me affidati, ai quali cercherò di trasmettere, insieme alla mia collega Elisabetta Mozzo di Milano, i valori della tradizione marinaresca. 🔗Leggi su Lanazione.it