Sei uno sciacallo Telese travolto da Mara Carfagna sui referendum | Fai polemica tirando in ballo i morti video

In un acceso dibattito, Luca Telese si trova faccia a faccia con Mara Carfagna, che affronta con determinazione i temi dei referendum. Telese, tuttavia, non resiste e tira in ballo questioni controverse, affermando di essere uno "sciacallo". L'argomento si infiamma quando i due si scontrano su un tema delicato: i morti del passato e il loro impatto sulle scelte attuali.

“sciacallo”. Luca Telesetravolto da MaraCarfagna in uno scontro al fulmicotone sul tema dei referendum. Mentre la segretaria di Noi moderati mette al centro temi politici su cui riflettere – i quesiti sul lavoro, la spaccatura del fronte sindacale – il conduttore e scrittore la butta sui morti sul lavoro, accusando il governo Meloni. Ma Carfagna non lo consente e lo travolge. “Sei simpatico, ma fai il tribuno, fai i comizi”. Carfagna segnala la spaccatura clamorosa del fronte sindacale sui referendum. Così come la spaccatura nel Pd, che all’epoca del Job’Act approvò i vari articolati: “Io trovo significativa la spaccatura nel sindacato, con la leader della Cisl che addirittura si esprime per l’astensione; considerando il referendum lo strumento meno adeguato per incidere sulle questioni del lavoro; che sono profondamente cambiate rispetto a 20 anni fa”. 🔗Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Sei uno sciacallo”, Telese travolto da Mara Carfagna sui referendum: “Fai polemica tirando in ballo i morti” (video)

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Rissa su La7, scontro Telese e Carfagna sul referendum: “Sei uno sciacallo”. VIDEO - Tensione in diretta tra Luca Telese e Mara Carfagna durante un dibattito sul referendum e le morti sul lavoro: “Sei uno sciacallo”, lo accusa ... 🔗affaritaliani.it

Scontro Telese e Carfagna sul referendum: “Sei uno sciacallo” - Scontro Telese e Carfagna sul tema del referendum e dei morti sul lavoro: “Sei uno sciacallo”, accusa Carfagna. La replica: “Do voce alle vittime”. 🔗la7.it

"Muoiono persone", "Non fare lo sciacallo". Scontro di fuoco Telese-Carfagna sul referendum - Su La7 l'onorevole e la giornalista si sono confrontati in modo acceso su temi di stretta attualità come i conflitti e il prossimo referendum ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Rimini : stava rubando bottiglie d'acqua e muore travolto dal bancale

È morto il lunedì di Pasqua cercando di rubare bottiglie d'acqua dal retro di un supermercato. È la tragedia capitata a un 47enne di Cattolica, in provincia di Rimini, che è stato travolto da un pallet di 9 quintali.