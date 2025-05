Sei cuccioli abbandonati a Moschiano salvati dai Carabinieri

A Moschiano, in provincia di Avellino, sei cuccioli di cane abbandonati sono stati salvati dai Carabinieri della Stazione di Quindici. Trovati ai margini della carreggiata e in evidente stato di denutrizione, gli animali hanno ricevuto un pronto soccorso e sono stati trasferiti per garantire loro le cure necessarie e un futuro migliore.

A Moschiano, in provincia di Avellino, i Carabinieri della Stazione di Quindici hanno recuperato sei cuccioli di cane abbandonati ai margini della carreggiata. Gli animali si trovavano in evidente stato di denutrizione.Primo soccorso e trasferimentoDopo essere stati immediatamente.

