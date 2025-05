Segreti di famiglia replica puntata 13 maggio in streaming | Video Mediaset

Oggi, martedì 13 maggio, torna in streaming su Video Mediaset la soap turca "Segreti di famiglia" (Yargi). Nella puntata odierna, le tensioni tra Pars e Derya si intensificano, mentre Ceylin sorprende Yekta con un segreto. Scopri come si svilupperanno queste dinamiche familiari nel nuovo episodio!

Nuovo appuntamento oggi – martedì 13 maggio – con la soap turca Segreti di famiglia (Yargi). Nella puntata odierna Pars chiede spiegazioni a Derya per il suo comportamento e Derya in seguito cercherà di farsi perdonare. Yekta si stupisce del fatto che Ceylin non abbia raccontato la verità a Pars. Ecco il Video per rivedere l’episodio 96 in replicastreaming. 🔗Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Segreti di famiglia, replica puntata 13 maggio in streaming | Video Mediaset

