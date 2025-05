Seedorf va all'Esteghlal | il nuovo ruolo e il coinvolgimento di un altro ex Inter

Clarence Seedorf inizia una nuova avventura professionale come consigliere sportivo dell'Esteglal, club iraniano di primo piano. L'ex centrocampista, noto per la sua carriera con squadre come l'Inter, sarà affiancato da un altro ex nerazzurro, portando così la sua esperienza e visione strategica nel mondo del calcio asiatico. La firma del contratto segna un'importante svolta nella sua carriera.

