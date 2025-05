Seconda Categoria Al ‘Della Vittoria’ di Tolentino lo spareggio tra Cingolana SF e Ripe San Ginesio

Il 16 maggio alle 16:30, lo stadio 'Della Vittoria' di Tolentino ospiterà lo spareggio da sogno tra Cingolana SF e Ripe San Ginesio. Le due squadre, appaiate in cima alla classifica del Girone F della seconda categoria, si contendono un posto per la promozione, promettendo emozioni e intensità in campo.

Nel Girone F le due squadre sono arrivate appaiate in testa alla classifica: la finale sabato 16 maggio alle ore 16,30VALLESINA, 13 maggio 2025 – Si disputerà sabato 16 maggio alle ore 16,30 al ‘DellaVittoria’ di Tolentino lo spareggio tra Cingolana SF e Ripe San Ginesio che varrà la promozione diretta in Prima Categoria.Verranno disputati due tempi regolamentari di 45 minuti ciascuno; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno; in caso di ulteriore parità si procederà a battere i tiri di rigore.In stagione, nei due scontri diretti, si erano registrati due 1-1.©riproduzione riservataL'articolo SecondaCategoria Al ‘DellaVittoria’ di Tolentino lo spareggio tra Cingolana SF e Ripe San Ginesio proviene da Lo sport della Vallesina. 🔗Leggi su .com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Hearthstone: Stagione 4 della Battaglia arriva il 9 maggio

Il Festival delle Leggende arriva nella Stagione 4 della Battaglia di Hearthstone a partire dal 9 maggio! Il nuovo eroe Maestro del Rock Voone è pronto a divorare il palco con 58 servitori musicali al suo seguito e una miriade di oggetti cosmetici ispirati al Festival!NUOVI SERVITORIIl Festival delle Leggende è a pieno ritmo e 58 nuovi servitori di ogni tipo sono scesi in Battaglia per contribuire con la loro musica all'armonia della tua composizione.