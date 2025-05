Se ne va Pepe Mujica il guerrigliero di buon senso che diventò presidente

Se ne va Pepe Mujica, il presidente guerrigliero simbolo di umanità e saggezza. Conosciuto affettuosamente come "El Pepe", Mujica ha guidato l'Uruguay con il cuore, incarnando valori di giustizia e solidarietà. La sua vita e il suo impegno politico resteranno un faro di ispirazione per le future generazioni, ricordando a tutti che un guerriero ha diritto al riposo.

«Un guerriero ha diritto al riposo». E un guerriero José Alberto Mujica – meglio "El Pepe" come lo chiamano affettuosamente i suoi concittadini in Uruguay – un guerriero lo è .

Addio a Pepe Mujica, il contadino-tupamaro che ha rivoluzionato l’Uruguay con la sua presidenza - José Alberto Mujica Cordano, faro della sinistra latino-americana (più volte ministro e presidente dal 2010 al 2015) si è spento alla soglia dei 90 anni per ... 🔗repubblica.it

Pepe Mujica e la sua ultima battaglia: l’uomo che ci ha insegnato a vivere, ora ci insegna a morire - Pepe Mujica, l’ex presidente che ci ha insegnato a vivere con dignità, affronta l’ultima battaglia della sua vita. 🔗zonedombratv.it

Addio a Pepe Mujica, l’ex-leader che cambiò l’Uruguay e affascinò il mondo. Aveva 89 anni - MONTEVIDEO. L'ex presidente uruguaiano José Mujica, un guerrigliero marxista e coltivatore di fiori il cui marchio radicale di democrazia, la filosofia schietta e lo stile di vita semplice affascinava ... 🔗laprovinciapavese.gelocal.it

