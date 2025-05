Se i posti mancano per colpa dei cantieri si possono sospendere i divieti io l' ho fatto

Negli ultimi giorni, i monzesi senza garage stanno affrontando un vero incubo: la mancanza di parcheggi, aggravata dai cantieri in corso. Le multe per divieto di sosta durante la pulizia stradale stanno fioccando, scatenando polemiche. Mi sono trovato nella stessa situazione e ho deciso di sospendere i divieti. È un tema che richiede attenzione e soluzioni.

Da alcune settimane è diventato l'incubo dei monzesi che non hanno un garage e che vivono in quartieri dove mancano parcheggi. Anche a causa dei cantieri. In questi giorni anche la redazione di MonzaToday ha più volte raccontato i casi di raffiche di multe per divieto di sosta durante la pulizia.

Cantieri e caos posti auto: "Parcheggio in struttura vicino al Provveditorato" - "Da gennaio a oggi sono stati recuperati 11 posti in centro, altri 8 in viale Trieste, alcuni in via Amaroli". Ci sono zone in emergenza come il mega cantiere di via Pantaleoni. "Adesso ... 🔗msn.com

Da noi si fa volontariato nel vero senso della parola e non mancano le persone perché ben radicati nel tessuto sociale

Intensa attività anche nel sociale della Confraternita di Misericordia di Bagnone in Lunigiana coordinada dal Governatore e Consigliere Nazionale Mareno Barbieri.