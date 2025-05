Se i posti mancano per colpa dei cantieri si possono sospendere i divieti ecco chi lo ha fatto

Negli ultimi tempi, i monzesi senza garage si trovano ad affrontare un serio problema di parcheggio a causa dei cantieri. Questa situazione ha portato a un incremento delle multe per divieto di sosta, ma alcuni comuni stanno valutando la possibilità di sospendere i divieti. Scopriamo chi ha già preso questa importante decisione per venire incontro ai cittadini.

Da alcune settimane è diventato l'incubo dei monzesi che non hanno un garage e che vivono in quartieri dove mancano parcheggi. Anche a causa dei cantieri. In questi giorni anche la redazione di MonzaToday ha più volte raccontato i casi di raffiche di multe per divieto di sosta durante la pulizia.

Cantieri e caos posti auto: "Parcheggio in struttura vicino al Provveditorato" - "Da gennaio a oggi sono stati recuperati 11 posti in centro, altri 8 in viale Trieste, alcuni in via Amaroli". Ci sono zone in emergenza come il mega cantiere di via Pantaleoni. "Adesso ... 🔗msn.com

"Troppi cantieri, restano solo 9 posti auto: abbandonati dal Comune" - Un’area che, da mesi, convive con una situazione ormai insostenibile: cantieri ovunque e sempre meno posti auto per i residenti. Un problema che riguarda gran parte della città. La polemica ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Sanremo, cantieri e automobili “tolgono” i posti moto. Il Comune: “Presto nuovi spazi” - A causa di vari cantieri sono stati persi molti posti, ma ne sono stati recuperati quasi altrettanti e ci sono molte zone della città, a ridosso del centro, che contano spazi non utilizzati ... 🔗ilsecoloxix.it

