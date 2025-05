Scuole chiuse per il terremoto domani a Pozzuoli Attesa per le decisioni nelle altre città

Domani le scuole di ogni ordine e grado a Pozzuoli resteranno chiuse a causa del terremoto, come disposto dall'ordinanza del sindaco. Anche le palestre degli istituti sono interessate dalla sospensione per motivi di sicurezza, dopo un preoccupante sciame sismico avvenuto oggi. Al momento, le altre città attendono comunicazioni ufficiali sulle eventuali chiusure.

Ordinanza del sindaco di Pozzuoli che sospende le attività didattiche nelleScuole di ogni ordine e grado sospendendo anche palestre facenti parte degli istituti, in via precauzionale dopo il preoccupante sciame sismico di oggi. Al momento non sono state prese decisioninellealtrecittà.

Terremoto Campi Flegrei - scuole chiuse a Pozzuoli

Cronaca - "Siamo riuniti per affrontare la situazione". E' quanto fa sapere il Comune di Pozzuoli. "Stiamo ricevendo diverse segnalazioni sia alla Protezione Civile che alla Polizia Municipale, ma le linee sono sovraccariche.