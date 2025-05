Scuole chiuse per il Giro d’Italia giovedì 15 maggio | l’elenco dei comuni

Giovedì 15 maggio, le scuole in diversi comuni della Campania resteranno chiuse per il passaggio del Giro d'Italia 2025. Questa misura, prevista per garantire la sicurezza durante l'evento sportivo, riguarda numerosi municipi. Scopri l'elenco completo dei comuni interessati e gli orari delle chiusure. Continua a leggere per maggiori dettagli.

Scuolechiuse in molti comuni della Campania per il Giro d'Italia 2025, giovedì 15 maggio. Tutti gli orari. 🔗Leggi su Fanpage.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Scuole chiuse per il Giro d’Italia giovedì 15 maggio: l’elenco dei comuni - Scuole chiuse in molti comuni della Campania per il Giro d’Italia 2025, giovedì 15 maggio. Tutti gli orari. 🔗fanpage.it

Scuole chiuse per il giro d’Italia a Napoli: dove e quando - Napoli e alcuni comuni della sua provincia si stanno preparando ad ospitare l’arrivo della sesta tappa del Giro d’Italia 2025, la Potenza-Napoli, prevista per giovedì 15 maggio. Come da tradizione, l’ ... 🔗vocedinapoli.it

Scuole chiuse per il Giro d'Italia: ecco la decisione dei comuni che ospitano la corsa - Napoli e alcuni comuni della sua provincia si preparano ad accogliere la sesta tappa del Giro d'Italia 2025, con partenza da Potenza, che si concluderà giovedì 15 maggio, come da tradizione, con il tr ... 🔗napolitoday.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Calabria Scuole Chiuse

Dalla prossima settimana e per circa una quindicina di giorni le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse in tutta la Calabria.