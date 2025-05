Scuole chiuse in Campania per il Giro d’Italia 2025 | Ecco dove e perché

In vista della sesta tappa del 108° Giro d’Italia, che si svolgerà giovedì 15 maggio 2025, molte scuole in Campania resteranno chiuse. Questa decisione coinvolge numerosi comuni per garantire sicurezza e facilitare la gestione dell'evento sportivo. Scopriamo dove e perché si è optato per questa misura.

Giovedì 15 maggio: stop alle lezioni in molti comuniIn occasione della sesta tappa del 108° Girod'Italia, in programma giovedì 15 maggio 2025, numerosi comuni campani hanno disposto la chiusura delle Scuole. La tappa ciclistica partirà da Potenza, in Basilicata, per concludersi a Napoli, attraversando le province di Avellino e Napoli.Per garantire la sicurezza e agevolare il passaggio della carovana, molti sindaci hanno firmato ordinanze di chiusura degli istituti scolastici. Tra questi figurano il capoluogo irpino, Avellino, e diverse località del Napoletano. A Napoli città, la sospensione delle attività scolastiche sarà limitata ad alcune municipalità e solo per alcune fasce orarie.Le località interessate dal passaggio della tappaI ciclisti faranno il loro ingresso in Campania attraverso il valico di Monte Carruozzo, con prima tappa nella regione a Sant'Andrea di Conza, in provincia di Avellino.

