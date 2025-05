Scuola Manzi a Pesaro | 200 alunni verso il maxi trasloco

Pesaro, 13 maggio 2025 – La scuola primaria Manzi si prepara a un grande cambiamento: a partire dal prossimo anno scolastico, i circa 200 alunni lasceranno l'attuale sede di via Confalonieri per una nuova destinazione. L'assessore Camilla Murgia ha illustrato le prime ipotesi durante un incontro con le famiglie.

Pesaro, 13 maggio 2025 – Dal prossimo anno scolastico la scolaresca della primaria Manzi non avrà come sede l'attuale edificio in via Confalonieri, ma sarà altrove. L'ipotesi tracciata ieri dall'assessore Camilla Murgia a una delegazione di famiglie con i figli iscritti alla Manzi ha prefigurato che le terze, quarte e le quinte classi potrebbero essere ospitate all'interno dell'oratorio di San Carlo – nei locali che furono usati temporaneamente dalla primaria Rodari –; mentre prime e seconde classi potrebbero trovare posto all'interno della Scuola dell'Infanzia Il Glicine. Entrambi – tanto il San Carlo, quanto il Glicine – si trovano in via Nitti. La prospettiva, anche a causa dei numeri riguardanti la denatalità elaborati in questi mesi dall'amministrazione comunale, è quella di una riorganizzazione generale delle scuole: la primaria Manzi potrebbe essere accorpata alla Lubich di Largo Baccelli e divenire una primaria unica, al servizio del quartiere? La giunta Biancani ci sta ragionando.

